Трамп: США примут жесткие меры против Ирана, если не заключат сделку с ним

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 23:01
    Вашингтонская администрация примет жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    "Мы либо заключим сделку, либо нам придется принять жесткие меры, как в прошлый раз", - сказал он, имея в виду удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

    Дональд Трамп Иран ядерная программа
    Tramp: Razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcək
