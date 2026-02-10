Трамп: США примут жесткие меры против Ирана, если не заключат сделку с ним

Вашингтонская администрация примет жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

"Мы либо заключим сделку, либо нам придется принять жесткие меры, как в прошлый раз", - сказал он, имея в виду удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.