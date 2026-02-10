Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанская компания выпускает облигации на 2 млн манатов

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 18:26
    Азербайджанская компания выпускает облигации на 2 млн манатов

    ОАО BQ планирует разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) облигации на сумму 2 млн манатов.

    Как сообщает Report, речь идет о 20 000 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Ценные бумаги будут размещены методом публичного предложения, срок обращения - 7 лет. Доходность облигаций составляет 15% в год, купонная выплата будет осуществляться ежемесячно. Андеррайтером размещения облигаций является ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az". Лица, желающие приобрести облигации, могут также обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

    Эмитент может выкупить ценные бумаги в период их обращения по взаимному согласию сторон.

    Напомним, что учредителем BQ является Фарман Гулиев. Он вместе с отцом Эльдаром Гулиевым также является акционером небанковской кредитной организации ОАО Para.

