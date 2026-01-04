Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Тысячи туристов не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 08:11
    СМИ: Тысячи туристов не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле

    Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова после атаки США на гражданские и военные объекты в Каракасе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на британскую газету The Daily Mail.

    Многие туристы, указывает издание, беспокоятся из-за неясности сроков пребывания на Карибах в связи с задержками в расписании рейсов. Аэропорт имени Сирила Э. Кинга на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса, а международный аэропорт имени королевы Беатрикс на острове Аруба - 44. В то же время 169 рейсов были отмены в международном аэропорту имени Луиса Муньоса Марина в Пуэрто-Рико.

    По данным American Airlines, в общей сложности ситуация в Венесуэле повлияла на работу 19 аэропортов, в том числе на Американских и Британских Виргинских островах, Пуэрто-Рико, Сент-Мартине, Сент-Люсии, Барбадосе и других островах, добавила газета.

    Карибский регион туристы отмена рейсов

    Последние новости

    08:11

    СМИ: Тысячи туристов не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле

    Другие страны
    07:39

    Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Родригес и.о. главы государства

    Другие страны
    07:05

    Власти Южной Кореи провели срочное совещание из-за пуска ракет КНДР

    Другие страны
    06:43

    Глава Пентагона не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле

    Другие страны
    06:23
    Видео

    Мадуро доставили в Нью-Йорк

    Другие страны
    05:57

    Ким Чен Ын посетил военный завод и ознакомился с производством вооружений

    Другие страны
    05:19

    Ученые выяснили, что Македонское царство было основано на 75 лет позже

    Это интересно
    04:46

    Глава Минтранса подтвердил, что США ограничили полеты над Венесуэлой и Карибским бассейном

    Другие страны
    04:07

    Минобороны Японии: Ракеты КНДР упали за в открытом море - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей