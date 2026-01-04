СМИ: Тысячи туристов не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле

Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова после атаки США на гражданские и военные объекты в Каракасе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на британскую газету The Daily Mail.

Многие туристы, указывает издание, беспокоятся из-за неясности сроков пребывания на Карибах в связи с задержками в расписании рейсов. Аэропорт имени Сирила Э. Кинга на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса, а международный аэропорт имени королевы Беатрикс на острове Аруба - 44. В то же время 169 рейсов были отмены в международном аэропорту имени Луиса Муньоса Марина в Пуэрто-Рико.

По данным American Airlines, в общей сложности ситуация в Венесуэле повлияла на работу 19 аэропортов, в том числе на Американских и Британских Виргинских островах, Пуэрто-Рико, Сент-Мартине, Сент-Люсии, Барбадосе и других островах, добавила газета.