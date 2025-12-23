İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Mina qurbanları ödənişsiz psixoloji yardım ala biləcəklər

    Milli Məclis
    23 dekabr, 2025
    • 13:31
    Mina qurbanları ödənişsiz psixoloji yardım ala biləcəklər

    Mina qurbanları ödənişsiz psixoloji yardım ala biləcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Psixoloji yardım haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə qeyd olunub.

    Qanun layihəsi parlamentin Aqrar siyasət komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Layihəyə əsasən, ödənişsiz psixoloji yardım almaq hüququ olan şəxslərin siyahısına "Minatəmizləmə fəaliyyəti haqqında" qanuna uyğun olaraq zərərçəkmişlər də əlavə edilir.

    Bununla bərabər, "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" qanuna da müvafiq dəyişikliklər təklif edilir.

    Sənədə əsasən, həmin zərərçəkmişlər dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ("Tibbi sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq xidmətlər zərfində nəzərdə tutulduğu halda isə icbari tibbi sığorta vəsaitləri hesabına) təmin olunacaqlar.

    Жертвы мин смогут получать бесплатную психологическую помощь

