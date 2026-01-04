Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Рамос может вернуться в Париж

    Футбол
    • 04 января, 2026
    • 08:33
    Рамос может вернуться в Париж

    Бывший защитник мадридского "Реала" и французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может вернуться в Лигу 1 и подписать контракт со столичным "Парижем".

    Как передает Report, об этом сообщает издание Footmercato.

    По информации источника, "Париж" заинтересовался фигурой известного испанского защитника после срыва переговоров Рамоса с "Ниццей". Отмечается, что сам испанец не слишком верит в проект столичной команды, поэтому склоняется к "более амбициозным" клубам.

    Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в начале декабря этого года. Помимо вышеупомянутых клубов, Серхио известен по выступлениям за "Севилью", воспитанником которой он является.

    Также Рамос является рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Испании.

    Серхио Рамос футбол Франция

    Лента новостей