Рамос может вернуться в Париж

Бывший защитник мадридского "Реала" и французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может вернуться в Лигу 1 и подписать контракт со столичным "Парижем".

Как передает Report, об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, "Париж" заинтересовался фигурой известного испанского защитника после срыва переговоров Рамоса с "Ниццей". Отмечается, что сам испанец не слишком верит в проект столичной команды, поэтому склоняется к "более амбициозным" клубам.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в начале декабря этого года. Помимо вышеупомянутых клубов, Серхио известен по выступлениям за "Севилью", воспитанником которой он является.

Также Рамос является рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Испании.