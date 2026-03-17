    Александр Стубб: Союзников Европы не посвящали в планы операции США против Ирана

    Союзники США в Европе не были заранее посвящены в планы военной операции против Ирана, однако сейчас Вашингтон контактирует с Парижем, Лондоном и Берлином по этому вопросу.

    Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg.

    По его словам, первоначальная операция не обсуждалась с союзниками, однако сейчас американская сторона ведет консультации с ключевыми европейскими партнерами.

    "Первоначальная операция не обсуждалась с союзниками, однако я уверен, что президент Дональд Трамп сейчас общается с Великобританией, Францией, Германией - большими игроками", - сказал Стубб.

    Финский лидер также отметил, что союзникам США по Организации Североатлантического договора (НАТО) следует серьезно воспринимать заявления Трампа о том, что альянс может столкнуться с серьезными проблемами, если страны-члены не окажут поддержку Вашингтону в вопросе разблокировки Ормузского пролива.

    При этом Стубб подчеркнул, что НАТО изначально создавался как оборонительный союз.

    "Это означает, что мы не можем проводить военные нападения 32 странами. После холодной войны мы участвовали в миротворческих миссиях, однако они всегда были оправданы с точки зрения международного права и Устава ООН. Нынешний случай довольно сильно отличается", - добавил он.

    Александр Стубб Дональд Трамп Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Организация Объединённых Наций (ООН)
