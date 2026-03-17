МИД Ирана: Тегеран не думает о дипломатическом решении конфликта

Иранские власти готовы продолжать боевые действия столько, сколько потребуется, и в настоящее время не сосредоточены на поиске дипломатического решения конфликта.

Как передает Report, об этом заявил представитель руководства Министерства иностранных дел Ирана, слова которого приводит телеканал Ash-Sharq.

"Иран готов воевать столько, сколько потребуется", - отметил высокопоставленный сотрудник внешнеполитического ведомства.

По его словам, на данный момент Тегеран не сосредоточен на дипломатическом урегулировании конфликта в регионе.