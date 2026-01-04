Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Родригес и.о. главы государства

    • 04 января, 2026
    • 07:39
    Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Родригес и.о. главы государства

    Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

    Как сообщает Report, об этом в эфире местного телеканала Venezolana de Televisión заявила судья Таня Д'Амелио.

    "Верховный суд Венесуэлы (TSJ) распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы", - сказала она.

    Судья пояснила, что это решение принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Venesuelanın Ali Məhkəməsi vitse-prezidenti ölkənin müvəqqəti prezidenti təyin edib

