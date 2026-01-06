Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Nestlé из-за токсина отозвала партии с детским питанием в 25 странах

    Швейцарская компания Nestlé объявила об отзыве в 25 странах нескольких партий детского питания, включая детские смеси SMA, BEBA и NAN, из-за возможного наличия в них токсина, вызывающего тошноту и рвоту.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

    По этой информации, отзыв, помимо прочего, затронул партии в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции и Швейцарии. В компании предупредили, что в детских смесях может содержаться токсин цереулид, который вырабатывается бактериями Bacillus cereus. При этом в Nestlé утверждают, что до сих пор не было подтверждено ни одного случая заражения или симптомов, связанных с каким-либо из отозванных продуктов.

    По данным минздрава Австрии, отзыв коснулся более 800 наименований продукции с более чем 10 заводов Nestlé. По оценкам ведомства, речь идет о крупнейшем отзыве товаров в истории компании.

    "Nestle" zəhərlənmə təhlükəsi ilə əlaqədar 25 ölkədən uşaq qidalarını geri çağırıb

