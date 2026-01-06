Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

    Внутренняя политика
    • 06 января, 2026
    • 20:57
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своих официальных аккаунтах в социальных сетях по случаю отмечаемого христианами Рождества.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями, вознесенными в праздник Рождества. Прошу Всевышнего ниспослать всем здоровье, нашему миру - благополучие!".

    Mehriban Əliyeva Milad bayramı ilə bağlı paylaşım edib

