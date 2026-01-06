Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества
- 06 января, 2026
- 20:57
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своих официальных аккаунтах в социальных сетях по случаю отмечаемого христианами Рождества.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями, вознесенными в праздник Рождества. Прошу Всевышнего ниспослать всем здоровье, нашему миру - благополучие!".
