Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своих официальных аккаунтах в социальных сетях по случаю отмечаемого христианами Рождества.

"Выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями, вознесенными в праздник Рождества. Прошу Всевышнего ниспослать всем здоровье, нашему миру - благополучие!".