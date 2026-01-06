İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Daxili siyasət
    • 06 yanvar, 2026
    • 20:53
    Mehriban Əliyeva Milad bayramı ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva xristian icmasının Milad bayramı ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Milad bayramı günündə edilən bütün dua və diləklərlə həmrəy olduğumu bildirir, Uca Tanrıdan hər kəsə cansağlığı, dünyamıza əmin-amanlıq diləyirəm!"

