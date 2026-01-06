Mehriban Əliyeva Milad bayramı ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 06 yanvar, 2026
- 20:53
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva xristian icmasının Milad bayramı ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Milad bayramı günündə edilən bütün dua və diləklərlə həmrəy olduğumu bildirir, Uca Tanrıdan hər kəsə cansağlığı, dünyamıza əmin-amanlıq diləyirəm!"
