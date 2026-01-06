Синьхуа: Президент Азербайджана высоко оценил всестороннее стратегическое партнерство с Китаем

Англоязычная служба китайского агентства "Синьхуа" опубликовала материал по итогам интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам.

Как передает Report, в статье под заголовком "Президент Азербайджана высоко оценил всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем" говорится:

"Cоздание всестороннего стратегического партнерства в 2025 году значительно укрепило экономические связи с Китаем, дало мощный импульс расширению контактов между бизнесом и государственными структурами".

Глава государства также подчеркнул, что китайские компании активно участвуют в строительстве солнечных и ветряных электростанций в Азербайджане. Он добавил, что уже началась реализация проекта по сборке электробусов с участием китайских автопроизводителей.

Ильхам Алиев отметил: "Когда мы приняли решение развивать не только зеленую энергетику, но и зеленый транспорт, на повестке дня встал вопрос выбора стратегического партнера, и мы выбрали китайские компании. Этот выбор был также результатом уже упомянутых мной договоренностей и, разумеется, профессионализм, качество и скорость реализации проекта подтвердили его правильность".