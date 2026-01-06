Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону альянса в Балтийском регионе

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита "коалиции желающих" в Париже обсудил укрепление оборонных возможностей альянса, в том числе в Балтийском регионе.

Как передает Report, об этом сообщает офис премьера Канады.

"Премьер-министр Карни и генеральный секретарь Рютте обсудили укрепление евроатлантической безопасности в условиях продолжающихся угроз, включая продолжающуюся агрессию России против Украины. Они подчеркнули важность поддержки альянсом усилий по обеспечению мира и безопасности в Украине, включая предоставление надежных гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили поддержку Украины и важность предоставления надежных гарантий безопасности, включая вклад Канады в программу PURL для Украины на сумму около $892 млн. Карни подчеркнул, что НАТО остается краеугольным камнем трансатлантической безопасности, а Канада продолжит усиливать возможности альянса и инвестировать в собственные вооруженные силы в течение следующего десятилетия.

Кроме того, премьер отметил стратегическую значимость Арктики для безопасности НАТО и сообщил о росте оборонного потенциала союзников в регионе. Карни и Рютте договорились поддерживать тесный контакт для дальнейшего сотрудничества.