ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой
- 06 января, 2026
- 21:38
Наблюдаемая в Азербайджане туманная погода способствует снижению дальности видимости на магистралях и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось с предупреждением к участникам движения.
В связи с этим ведомство призвало водителей и пешеходов к внимательности и бдительности.
Водителям рекомендуется:
• Перед началом движения проверить исправность противотуманных фар и основных систем освещения;
• Выбирать скорость в соответствии с дальностью видимости, избегать резких маневров и обгонов;
• Соблюдать безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством;
• По возможности отложить поездки в туманную погоду;
• При остановке или аварии использовать аварийную сигнализацию и предупреждающие знаки.
Пешеходам рекомендуется:
• Переходить дорогу только по выделенным пешеходным переходам;
• В темное время суток и туман отдавать предпочтение светлой или светоотражающей одежде;
• Избегать внезапного выхода на проезжую часть;
• Помнить, что в туманную погоду водителю сложнее вовремя вас увидеть.
ГУДП еще раз призывает всех участников движения быть внимательными: "Минутная неосторожность может привести к необратимым последствиям. Безопасная дорога – общая ответственность".