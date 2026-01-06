ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой

Наблюдаемая в Азербайджане туманная погода способствует снижению дальности видимости на магистралях и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось с предупреждением к участникам движения.

В связи с этим ведомство призвало водителей и пешеходов к внимательности и бдительности.

Водителям рекомендуется:

• Перед началом движения проверить исправность противотуманных фар и основных систем освещения;

• Выбирать скорость в соответствии с дальностью видимости, избегать резких маневров и обгонов;

• Соблюдать безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством;

• По возможности отложить поездки в туманную погоду;

• При остановке или аварии использовать аварийную сигнализацию и предупреждающие знаки.

Пешеходам рекомендуется:

• Переходить дорогу только по выделенным пешеходным переходам;

• В темное время суток и туман отдавать предпочтение светлой или светоотражающей одежде;

• Избегать внезапного выхода на проезжую часть;

• Помнить, что в туманную погоду водителю сложнее вовремя вас увидеть.

ГУДП еще раз призывает всех участников движения быть внимательными: "Минутная неосторожность может привести к необратимым последствиям. Безопасная дорога – общая ответственность".