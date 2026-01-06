Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой

    Экология
    • 06 января, 2026
    • 21:38
    ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой

    Наблюдаемая в Азербайджане туманная погода способствует снижению дальности видимости на магистралях и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

    Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось с предупреждением к участникам движения.

    В связи с этим ведомство призвало водителей и пешеходов к внимательности и бдительности.

    Водителям рекомендуется:

    • Перед началом движения проверить исправность противотуманных фар и основных систем освещения;

    • Выбирать скорость в соответствии с дальностью видимости, избегать резких маневров и обгонов;

    • Соблюдать безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством;

    • По возможности отложить поездки в туманную погоду;

    • При остановке или аварии использовать аварийную сигнализацию и предупреждающие знаки.

    Пешеходам рекомендуется:

    • Переходить дорогу только по выделенным пешеходным переходам;

    • В темное время суток и туман отдавать предпочтение светлой или светоотражающей одежде;

    • Избегать внезапного выхода на проезжую часть;

    • Помнить, что в туманную погоду водителю сложнее вовремя вас увидеть.

    ГУДП еще раз призывает всех участников движения быть внимательными: "Минутная неосторожность может привести к необратимым последствиям. Безопасная дорога – общая ответственность".

    ГУДП туманная погода Азербайджан водители пешеходы
    DYP dumanlı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    21:56

    Израиль и Сирия стремятся скорее достичь соглашения по безопасности

    Другие страны
    21:47

    Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

    В регионе
    21:40
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Экология
    21:38

    ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой

    Экология
    21:30
    Фото

    Интервью президента местным телеканалам в центре внимания мировых СМИ

    Внутренняя политика
    21:26

    Nestlé из-за токсина отозвала партии с детским питанием в 25 странах

    Другие страны
    21:20
    Фото

    Синьхуа: Президент Азербайджана высоко оценил всестороннее стратегическое партнерство с Китаем

    Медиа
    21:11

    Трамп: Индия значительно сократила импорт российской нефти

    Другие страны
    20:57

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

    Внутренняя политика
    Лента новостей