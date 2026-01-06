Интервью президента местным телеканалам в центре внимания мировых СМИ
- 06 января, 2026
- 21:30
Интервью президента Ильхама Алиева местным телеканалам находится в центре внимания мировых СМИ.
Report сообщает, что в новостях под заголовком "Азербайджан не отправит миротворческий контингент в Газу", опубликованных авторитетным агентством "Reuters", американскими газетами "US News", "The Straitstimes", "Econotimes", интернет-ресурсом "Global Banking and Finance", а также международным аналитическим порталом "Al-Monotor", отмечается, что президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные не участвуют ни в каких военных операциях за пределами страны, и это не предусматривается и в будущем.
