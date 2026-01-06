Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован после падения

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 20:44
    Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован после падения

    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся в заключении, был госпитализирован во вторник для обследования после того, как получил травму головы при падении.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила его жена Мишель Болсонару на своей странице в Instagram.

    "Сегодня ночью, пока он спал, у него случился приступ, он упал и ударился головой о мебель. Так как комната оставалась закрытой, помощь ему оказали только когда его вызвали на встречу со мной. Я жду результаты обследования", - написала она.

    Brazil's Bolsonaro taken to hospital for tests after fall, head injury

