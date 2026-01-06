Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован после падения
Другие страны
- 06 января, 2026
- 20:44
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся в заключении, был госпитализирован во вторник для обследования после того, как получил травму головы при падении.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила его жена Мишель Болсонару на своей странице в Instagram.
"Сегодня ночью, пока он спал, у него случился приступ, он упал и ударился головой о мебель. Так как комната оставалась закрытой, помощь ему оказали только когда его вызвали на встречу со мной. Я жду результаты обследования", - написала она.
