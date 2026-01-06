Braziliyanın həbsdəki sabiq prezidenti Bolsonaru yıxıldıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib
Digər ölkələr
- 06 yanvar, 2026
- 21:15
Braziliyanın həbsdə olan keçmiş prezidenti Jair Bolsonaru yıxılaraq başından xəsarət aldığı üçün müayinə olunmaq məqsədilə çərşənbə axşamı xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Report"un "Reuters"ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə onun həyat yoldaşı Mişel Bolsonaru öz "Instagram" səhifəsində məlumat paylaşıb.
"O bu gecə yatarkən qıcolma keçirib, yıxılıb və başını mebelə çırpıb. Otaq bağlı qaldığı üçün ona yalnız mənimlə görüşə çağırılanda kömək göstəriblər. Hazırda müayinənin nəticələrini gözləyirəm", - deyə Mişel Bolsonaru bildirib.
Son xəbərlər
21:51
Bastrıkinin sinizmi və ya Qroznı üzərindəki buludlarda gizlənən həqiqətAnalitika
21:50
"Milan" Rafael Leaunun maaşını artıraraq komandada saxlamaq niyyətindədirFutbol
21:35
Foto
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib, tablolarda "dumanlı hava" işarəsi qoyulubEkologiya
21:33
"Nestle" zəhərlənmə təhlükəsi ilə əlaqədar 25 ölkədən uşaq qidalarını geri çağırıbDigər ölkələr
21:22
Çempionlar Liqasında "Qarabağ"a iki qol vuran futbolçu Yunanıstan klubuna transfer olunubFutbol
21:15
Braziliyanın həbsdəki sabiq prezidenti Bolsonaru yıxıldıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilibDigər ölkələr
21:01
Foto
Çin agentliyi Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsindən yazıbMedia
20:57
DYP dumanlı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edibEkologiya
20:56