Braziliyanın həbsdəki sabiq prezidenti Bolsonaru yıxıldıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 21:15
    Braziliyanın həbsdə olan keçmiş prezidenti Jair Bolsonaru yıxılaraq başından xəsarət aldığı üçün müayinə olunmaq məqsədilə çərşənbə axşamı xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə onun həyat yoldaşı Mişel Bolsonaru öz "Instagram" səhifəsində məlumat paylaşıb.

    "O bu gecə yatarkən qıcolma keçirib, yıxılıb və başını mebelə çırpıb. Otaq bağlı qaldığı üçün ona yalnız mənimlə görüşə çağırılanda kömək göstəriblər. Hazırda müayinənin nəticələrini gözləyirəm", - deyə Mişel Bolsonaru bildirib.

    Jair Bolsonaru Braziliya Xəstəxana
