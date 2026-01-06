Цинизм Бастыркина, или правда, запрятанная в облаках над Грозным

Российско-украинская война, помимо прочего, обнажила еще и новые проблемы в истеблишменте РФ.

Оказалось, что для некоторых из руководителей госведомств России заявления и обещания Владимира Путина – лишь пустой звук. Российского президента, судя по поведению чиновников, можно не только не слушаться, но и опровергать, и действовать вопреки его указаниям.

Яркий пример такого поведения проявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который закрыл уголовное дело о крушении самолета AZAL 25 декабря 2024 года. Азербайджан, который ровно год добивается справедливой оценки произошедшему, выразил свое возмущение данным шагом Следкома РФ еще в конце минувшего года.

Глава МИД страны Джейхун Байрамов заявил, что Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо, содержание которого вызвало недоумение: "В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы", - отметил Байрамов, добавив, что соответствующие структуры Азербайджана уже ответили на данное письмо.

В своих ожиданиях азербайджанская сторона по праву опирается, как на неопровержимые факты, выявленные сразу после трагедии, так и на признания Владимира Путина, с которыми он выступил не встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября 2025 года. Именно на этой встрече Путин огласил, что самолет AZAL подвергся атаке двумя ракетами, выпущенными российским комплексом ПВО в небе над Грозным. Да, по словам Путина, атака была непреднамеренной - расчет ПВО стремился сбить украинские дроны. Но масштаб трагедии от этого меньше не становится и родственникам погибших от этого не легче.

"Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц", - недвусмысленно обещал президент России.

Но видимо Александр Бастрыкин не счел нужным ознакомиться с подходом своего президента к данному вопросу, либо, как мы уже предположили, В. Путин для своего подчиненного - не указ. Иначе чем можно объяснить закрытие уголовного действия по действиям ответственных лиц, сбившим гражданский самолет в российском небе? Но еще большее сомнение в адекватности решений главы Следственного комитета РФ возникает при ознакомлении с письмом, направленным им генеральному прокурору Азербайджана Камрану Алиеву. Текст письма, в котором якобы приводятся причины прекращения уголовного дела, был опубликован на телеграм-канале "Без тормозов".

"По причине погодных условий (облачности) после двух неудачных попыток экипаж не смог произвести посадку в аэропорту Грозного, принял решение о следовании в другой аэропорт и при заходе на посадку в аэропорт Актау примерно в 9:28 (мск) совершил столкновение с землей, повлекшее разрушение воздушного судна и возгорание, в результате которого 38 человек погибли, 29 получили ранения различной степени тяжести. По результатам расследования и на основании совокупности полученных доказательств уголовное дело прекращено", - цинично заявляет глава СК РФ.

То, что Бастрыкин вообще не считается с мнением президента РФ, назначившего его на должность, мы уже поняли. Но то, что выводы Следкома РФ о причинах крушения самолета в корне противоречат результатам предварительного расследования международной комиссии, говорит о полном отсутствии логического мышления у Александра Ивановича. А ведь в составе этой комиссии помимо представителей Казахстана, Азербайджана, Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Бразилии, есть также специалисты из России.

В обнародованном Минтранспорта Казахстана промежуточном отчете международной комиссии говорится, что экспертиза не выявила никаких взрывчатых веществ на борту самолета. Да и кислородные баллоны не взорвались.

На останках потерпевшего крушение самолета были обнаружены следы внешнего воздействия. А в частности, согласно заключению казахстанской стороны, повреждения воздушного судна были вызваны поражающими элементами боевой части.

На внешнее вмешательство указывает и трасологическая экспертиза части трубки гидравлической системы №2. Исследование выявило на трубке сквозные повреждения, которые образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа.

Но Бастрыкин не счел нужным дожидаться предварительного заключения международной комиссии. Судя по его письму, российские следователи не доверяют не только своим и международным специалистам, но и собственному президенту, который признал, что гражданский борт AZAL был сбит в небе над Россией. Иначе зачем было Путину обещать, что виновные будут найдены и наказаны?!

Хотя чего ждать от Бастыркина, структура которого не впервые отличается абсолютным игнорированием законов, прав человека, да и элементарных гуманных ценностей.

Убийство двух азербайджанцев при налете на их квартиры в Екатеринбурге в июне 2025 года со стороны Росгвардии, МВД и ФСБ России в Следственном комитете охарактеризовали как сердечный приступ. Уже последующая судмедэкспертиза тел погибших, проведенная в Азербайджане, показала, что Гусейн Сафаров умер от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне множественных переломов рёбер и других травм, а его брат Зияддин погиб от посттравматического шока. То есть оба брата были избиты до смерти при задержании.

Но у Бастрыкина своя и только своя "правда", и никакие доказательства, какими бы они ни были достоверными, не могут поменять его точку зрения.

Тем не менее, международная комиссия продолжает свою работу в Казахстане, и Азербайджан будет добиваться справедливости в отношении жертв крушения самолета AZAL, несмотря на "логику", затерявшихся в облаках над Грозным Бастыркиных.

Аналитический отдел Report