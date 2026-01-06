Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Индия значительно сократила импорт российской нефти

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 21:11
    Трамп: Индия значительно сократила импорт российской нефти

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия в настоящее время существенно сократила закупки российской нефти.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед фракцией республиканцев в Палате представителей Конгресса США.

    По словам Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нему с просьбой обсудить поставки 68 вертолетов Apache, которые задерживались пять лет. Американский лидер отметил, что они поддерживают хорошие отношения, однако Моди был недоволен высокими пошлинами, связанными с закупкой нефти из РФ, которую Индия теперь значительно снизила.

    США 6 августа 2025 года ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.

    Дональд Трамп США российская нефть Индия импорт

    Последние новости

    21:56

    Израиль и Сирия стремятся скорее достичь соглашения по безопасности

    Другие страны
    21:47

    Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

    В регионе
    21:40
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Экология
    21:38

    ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой

    Экология
    21:30
    Фото

    Интервью президента местным телеканалам в центре внимания мировых СМИ

    Внутренняя политика
    21:26

    Nestlé из-за токсина отозвала партии с детским питанием в 25 странах

    Другие страны
    21:20
    Фото

    Синьхуа: Президент Азербайджана высоко оценил всестороннее стратегическое партнерство с Китаем

    Медиа
    21:11

    Трамп: Индия значительно сократила импорт российской нефти

    Другие страны
    20:57

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

    Внутренняя политика
    Лента новостей