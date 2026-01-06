Трамп: Индия значительно сократила импорт российской нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия в настоящее время существенно сократила закупки российской нефти.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед фракцией республиканцев в Палате представителей Конгресса США.

По словам Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нему с просьбой обсудить поставки 68 вертолетов Apache, которые задерживались пять лет. Американский лидер отметил, что они поддерживают хорошие отношения, однако Моди был недоволен высокими пошлинами, связанными с закупкой нефти из РФ, которую Индия теперь значительно снизила.

США 6 августа 2025 года ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.