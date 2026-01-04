Ученые выяснили, что Македонское царство было основано на 75 лет позже

Ученые по итогам междисциплинарного исследования пришли к выводу, что начало Македонского царства следует датировать примерно 575 годом до н.э., что почти на 75 лет позже традиционной хронологии.

Как передает Report, результаты работы опубликованы в журнале Karanos (издается Автономным университетом Барселоны - ред.), который посвящен изучению древней Македонии.

Более века считалось, что Македонское царство, родина Филиппа II и Александра Македонского, было основано в середине VII века до нашей эры. Однако, новое междисциплинарное исследование ставит эту догму под сомнение, отодвигая появление династии Аргеадов (или Теменидов) на значительно более поздний срок.

Работа основана на критическом пересмотре древних текстовых источников и археологических данных из погребальных комплексов Нижней Македонии. В совокупности они указывают, что начало Македонского царства следует датировать примерно 575 годом до н.э., что почти на 75 лет позже традиционной хронологии, которая основана на царских списках, сохраненных более поздними авторами.

Отсчет от смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. помещает начало династии гораздо раньше, чем могут подтвердить имеющиеся данные. Хотя давно было понятно, что самые ранние правители в этих списках, вероятно, легендарные фигуры, добавленные в политических целях, новое исследование показывает, что даже после их исключения традиционные даты не выдерживают критики.

Сравнивая заявленную продолжительность правления ранних македонских царей с более документированными историческими периодами, исследователи демонстрируют, что эти ранние правители имели бы невероятно долгие сроки правления. В то же время более поздние македонские цари, правившие в гораздо более стабильных условиях, в среднем правили гораздо меньше. Применение реалистичных сроков правления сдвигает основание династии решительно в начало VI века до н.э.

Эта хронология убедительно подтверждается археологическими данными. Системный анализ погребальных практик не выявляет никаких свидетельств существования организованного царства в Нижней Македонии в течение VII века до н.э. Погребальные памятники того периода демонстрируют преемственность с более ранними традициями железного века и показывают лишь ограниченную социальную дифференциацию. Однако около 570 года до н.э. погребальные практики изменились одновременно по всему региону. Захоронения стали богаче и стандартизированнее, в большом количестве появились золото и импортные товары, а четкие свидетельства унаследованного социального статуса возникли даже среди детей. Самые роскошные гробницы этого периода сконцентрированы в ключевых местах, таких как Вергина (древняя Эги), где элитные мужские и женские захоронения размещались на отдельных участках. Археологи интерпретируют эту внезапную трансформацию как свидетельство появления новой политической элиты и консолидации региональной власти.

Ученые выяснили, что раннее Македонское царство, похоже, функционировало не как полноценное государство, а как сложное вождество, основанное на родословной, престиже и контроле над ресурсами. Благодаря сочетанию текстологического анализа и материальных свидетельств исследование помещает возвышение династии Александра Македонского твердо в середину VI века до н.э. Это заставляет по-новому оценить то, как и когда впервые сформировалась власть в северной Греции.