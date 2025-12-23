Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджан и Турция создают единый механизм продбезопасности

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 14:06
    Азербайджан и Турция создают единый механизм продбезопасности

    Сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере продовольственной безопасности выходит на новый этап за счет формирования совместных механизмов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов, выступая на панельной дискуссии в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

    По его словам, такой подход создает условия для упрощения торговых процедур между двумя странами и расширения взаимных экспортных возможностей.

    Шарифов отметил, что в реестре АПБА содержатся сведения о 253 турецких предприятиях, производящих продукцию высокого риска, из которых 119 прошли выездную оценку и были одобрены Агентством. По итогам проведенных проверок и обращения турецкой стороны Коллегия АПБА частично признала эквивалентность системы одобрения Турции.

    Он подчеркнул, что после признания эквивалентности для турецких экспортеров был применен упрощенный режим: теперь предприятия, одобренные турецкой стороной, могут экспортировать в Азербайджан продукцию животного происхождения без необходимости повторной выездной оценки со стороны АПБА.

    "В рамках данного механизма 134 турецких предприятия уже включены в реестр и начали поставки продукции в Азербайджан. Кроме того, тысячи турецких средств защиты растений, ветеринарных препаратов и биологически активных пищевых добавок прошли регистрацию и были допущены на внутренний рынок страны. Принятые меры способствовали росту экспорта продовольственной продукции из Турции в Азербайджан и в целом оказали положительное влияние на двусторонний товарооборот", - добавил Азиз Шарифов.

