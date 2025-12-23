Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджан и Турция внедрят систему e-Permit для международных грузоперевозок

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 13:40
    Азербайджан и Турция внедрят систему e-Permit для международных грузоперевозок

    Азербайджан завершил работу над "e-Permit" - системой применения электронных разрешительных бланков с Турцией.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

    По его словам, Азербайджан уже в следующем году будет готов к выдаче разрешений по всем грузоперевозкам посредством этой системы.

    "Тесное и скоординированное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, общая политическая воля и стратегическое видение, практическая деятельность объединяют наши страны конкурентоспособными и устойчивыми транспортными и логистическими возможностями. Мы верим, что это в итоге позволит еще больше расширить сотрудничество во всех сферах", - сказал Гумматов.

    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında beynəlxalq yükdaşımalarda "e-Permit" sistemi tətbiq olunacaq
    Azerbaijan completes work on e-Permit system with Türkiye

