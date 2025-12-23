Азербайджан и Турция внедрят систему e-Permit для международных грузоперевозок

Азербайджан завершил работу над "e-Permit" - системой применения электронных разрешительных бланков с Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

По его словам, Азербайджан уже в следующем году будет готов к выдаче разрешений по всем грузоперевозкам посредством этой системы.

"Тесное и скоординированное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, общая политическая воля и стратегическое видение, практическая деятельность объединяют наши страны конкурентоспособными и устойчивыми транспортными и логистическими возможностями. Мы верим, что это в итоге позволит еще больше расширить сотрудничество во всех сферах", - сказал Гумматов.