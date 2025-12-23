Минтранс Турции: Анкара поддерживает все интеграционные проекты с ЦА и Южным Кавказом

В результате ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора потенциал Среднего коридора еще больше возрастет.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Дурмуш Унювар на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

По его словам, в настоящее время грузы из Китая в Европу доставляются морским путем за 45 дней. Однако через Средний коридор и Турцию этот срок сократится до 18 дней. "В этом контексте отмечу, что проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который мы реализуем вместе с Азербайджаном и Грузией, является интеграционным проектом глобального значения", - сказал он.

Замминистра отметил, что в Турции заложен фундамент железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу с целью ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора, одного из важнейших транспортных проектов региона. Стоимость строительства 224-километрового участка дороги, добавил Унювар, составляет примерно 140 млрд лир ($3,27 млрд - ред.).

"Зангезурский коридор обеспечит интеграцию не только на региональном, но и на глобальном уровне. Благодаря этому проекту потенциал Среднего коридора, значимость которого день ото дня становится все более понятной и который является кратчайшим, безопасным торговым путем из Азии в Европу, будет расти еще больше. Турция поддерживает все возможные интеграционные проекты не только с Центральной Азией и Европой, но и со странами региона Южного Кавказа", - сказал Унювар.