В Азербайджане упростят процедуру получения патентов

В Азербайджане планируют упростить процедуры получения патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О патентах".

Согласно проекту, упрощаются процедуры подачи и регистрации заявок на получение патентов, а также проведения экспертизы заявочных документов. В частности, предлагается существенно сократить срок экспертизы, который в настоящее время составляет 12 месяцев.

Предлагаемые изменения позволят ускорить процесс патентования, повысить оперативность оказания услуг физическим и юридическим лицам.

Законопроект включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 декабря.