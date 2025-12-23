В Азербайджане упростят процедуру получения патентов
Наука и образование
- 23 декабря, 2025
- 17:44
В Азербайджане планируют упростить процедуры получения патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О патентах".
Согласно проекту, упрощаются процедуры подачи и регистрации заявок на получение патентов, а также проведения экспертизы заявочных документов. В частности, предлагается существенно сократить срок экспертизы, который в настоящее время составляет 12 месяцев.
Предлагаемые изменения позволят ускорить процесс патентования, повысить оперативность оказания услуг физическим и юридическим лицам.
Законопроект включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 декабря.
