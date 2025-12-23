Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Азербайджане упростят процедуру получения патентов

    Наука и образование
    • 23 декабря, 2025
    • 17:44
    В Азербайджане упростят процедуру получения патентов

    В Азербайджане планируют упростить процедуры получения патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О патентах".

    Согласно проекту, упрощаются процедуры подачи и регистрации заявок на получение патентов, а также проведения экспертизы заявочных документов. В частности, предлагается существенно сократить срок экспертизы, который в настоящее время составляет 12 месяцев.

    Предлагаемые изменения позволят ускорить процесс патентования, повысить оперативность оказания услуг физическим и юридическим лицам.

    Законопроект включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 декабря.

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Лента новостей