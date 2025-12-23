İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Elm və təhsil
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:20
    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Patent haqqında" qanuna dəyişikliklər edilməsi təklif edilir.

    Sənədə əsasən, ixtiraya, faydalı modelə və sənaye nümunəsinə patent alınması üçün iddia ərizəsinin verilməsi, qeydiyyatı, o cümlədən iddia sənədinin ekspertizası üzrə prosedurlar asanlaşdırılıracaq.

    Qanun layihəsinə görə ekspertiza müddəti (hazırda ekspertiza müddəti 12 ay təşkil edir) əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq.

    Bununla da patent almaq istəyən hüquqi və fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərin çevikliyinin artırılması və ekspertizanın sürətləndirilməsi təmin ediləcək.

    Sənəd Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Patent Milli Məclis "Patent haqqında" qanun

    Son xəbərlər

    17:26

    Rövşən Nəcəf: "Türkiyədəki investisiya qərarlarımız uzunmüddətli dayanıqlı dəyər yaratma prinsipi əsasında formalaşdırılır"

    Energetika
    17:25

    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək

    Milli Məclis
    17:22

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    17:20

    İnsanın klonlaşdırılması üsulları patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək

    Milli Məclis
    17:20

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Elm və təhsil
    17:19
    Foto

    MEDİA könüllüləri "AnewZ" beynəlxalq televiziya kanalı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    17:18

    Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan"dan ayrıldığını təsdiqləyib

    Futbol
    17:06

    Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    17:05

    Azərbaycan energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti