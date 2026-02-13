İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    DYP aeroport yolunda yaranacaq məhdudiyyətlərə görə hərəkət iştirakçılarına təkrar müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 12:47
    DYP aeroport yolunda yaranacaq məhdudiyyətlərə görə hərəkət iştirakçılarına təkrar müraciət edib

    Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sabahdan aeroport yolunun bir hissəsində tətbiq olunacaq məhdudiyyətlərlə bağlı hərəkət iştirakçılarına təkrar müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a idarədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevralın 14-15-də paytaxtın ("Buta Palace"in yaxınlığı) elektron məlumat-sürət tablolarının yenisi ilə əvəz edilməsi məqsədilə həyata keçiriləcək işlərlə əlaqədar sözügedən yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilərək istiqamətlər dəyişdiriləcək.

    Məhdudiyyət fevralın 14-ü saat 00:00-dan 07:00-dək Hava limanı yolundan (Hava limanı körpüsündən) "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində, fevralın 15-i qeyd edilən saatlarda isə "Koroğlu" metrostansiyasından (Suraxanı dairəsi üzərindəki yol ötürücüsündən) Hava limanı istiqamətində tətbiq ediləcək.

    DYP əməkdaşları Mərdəkan şosesindən gələn sürücüləri Zığ şosesinə, şəhər istiqamətindən gələn sürücülər isə Suraxanı rayonu, Xanlar Ələkbərov və 14 İyul küçəsinə istiqamətləndirəcək.

    Bundan əlavə, sürücülər şəhərdən Hava limanı istiqamətinə alternativ olaraq 8 Noyabr prospektindən Zığ yoluna keçməklə də hərəkət edə biləcəklər.

    aeroport yolu Müraciət

    Son xəbərlər

    13:25

    Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    13:24

    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar haqlarında mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər

    Daxili siyasət
    13:17

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilir

    Maliyyə
    13:13

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    13:12

    BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    Region
    13:09
    Video

    "Baku TV"də müzakirə: Uşaqların ibadət ocaqlarına məcburi aparılması onların iradə azadlığını zədələyir

    Din
    13:08

    MM investisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsaslarını I oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    13:02

    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:58

    Aİ-nin koordinatoru: "Bu il Azərbaycanda "Enerji Günləri" keçiriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti