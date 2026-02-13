В Баку временно перекроют участок Аэропортовского шоссе из-за замены табло

Управление Государственной дорожной полиции города Баку вновь обратилось к участникам движения в связи с ограничениями, которые с завтрашнего дня будут введены на участке Аэропортовского шоссе.

Об этом Report сообщили в управлении.

Отмечается, что 14-15 февраля вблизи Buta Palace в Сураханском районе будут проводиться работы по замене электронных информационно-скоростных табло. В связи с этим движение транспорта будет ограничено, а направления изменены.

14 февраля с 00:00 до 07:00 будут введены ограничения на движение транспорта по Аэропортовскому шоссе (от моста вблизи аэропорта) в сторону станции метро "Кёроглу"; 15 февраля в те же часы будет ограничено движение от станции метро "Кероглу" (от путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

В качестве альтернативных маршрутов автомобили, следующие со стороны Мардакянского шоссе, будут перенаправляться на Зыхское шоссе, а следующие из города – на улицы Ханлара Алекберова и 14 Июля Сураханского района.

Водители также смогут воспользоваться для проезда из города в сторону аэропорта дорогой через проспект 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.