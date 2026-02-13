Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Баку временно перекроют участок Аэропортовского шоссе из-за замены табло

    Внутренняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 13:41
    В Баку временно перекроют участок Аэропортовского шоссе из-за замены табло

    Управление Государственной дорожной полиции города Баку вновь обратилось к участникам движения в связи с ограничениями, которые с завтрашнего дня будут введены на участке Аэропортовского шоссе.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    Отмечается, что 14-15 февраля вблизи Buta Palace в Сураханском районе будут проводиться работы по замене электронных информационно-скоростных табло. В связи с этим движение транспорта будет ограничено, а направления изменены.

    14 февраля с 00:00 до 07:00 будут введены ограничения на движение транспорта по Аэропортовскому шоссе (от моста вблизи аэропорта) в сторону станции метро "Кёроглу"; 15 февраля в те же часы будет ограничено движение от станции метро "Кероглу" (от путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

    В качестве альтернативных маршрутов автомобили, следующие со стороны Мардакянского шоссе, будут перенаправляться на Зыхское шоссе, а следующие из города – на улицы Ханлара Алекберова и 14 Июля Сураханского района.

    Водители также смогут воспользоваться для проезда из города в сторону аэропорта дорогой через проспект 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.

    дорожная полиция Аэропортовское шоссе ограничение движения ремонтные работы
    Фото
    DYP aeroport yolunda yaranacaq məhdudiyyətlərə görə hərəkət iştirakçılarına təkrar müraciət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:42

    В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии

    Происшествия
    14:30

    В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ

    Здоровье
    14:26

    NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраля

    Энергетика
    14:24

    В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с Индонезией

    Внешняя политика
    14:16

    В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президента

    В регионе
    14:15

    В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважины

    В регионе
    14:14

    Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в Мюнхене

    Другие страны
    14:11
    Фото
    Видео

    В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    14:10

    Верховный суд о праве на забвение: граждане могут требовать удаления информации о себе из СМИ

    Внутренняя политика
    Лента новостей