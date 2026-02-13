İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Belarusda Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub

    Turizm
    • 13 fevral, 2026
    • 12:44
    Belarusda Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub

    Azərbaycan Turizm Bürosu Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində keçirilən "Travel Connection Minsk" tədbirində iştirak edib.

    "Report" Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Belarusdan olan 100-dən çox yerli turizm şirkətini bir araya gətirən tədbir yeni tərəfdaşlıqların qurulması və Azərbaycanın turizm potensialının Belarus turizm sənayesi nümayəndələrinə təqdim edilməsi baxımından effektiv platforma rolunu oynayıb.

    Tədbirdə iştirakçılar Azərbaycanın sahil turizmi, dağ-xizək kurortları, sağlamlıq və spa mərkəzləri, mədəni irs və qastronomiya marşrutları barədə məlumatlandırılıblar.

    Səfər çərçivəsində iki ölkənin turizm sənayesi arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və tərəfdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə etmək məqsədilə Belarusun Respublika Səyahət Təşkilatları Birliyi ilə görüş keçirilib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə MDB üzrə silsilə tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Turizm Bürosu Minskdə B2B formatlı görüşlər və turizm məhsullarının təqdimatlarını keçirib, eləcə də Belarus mediası və turizm şirkətləri üçün Azərbaycana iki tanışlıq səfəri təşkil edib.

    Azərbaycan Belarus Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu turizm Turist axını

