    AFFA bir neçə klubuı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 15:06
    AFFA bir neçə klubuı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb

    AFFA İntizam Komitəsi bir neçə kluba texniki məğlubiyyət verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul olunub.

    Fevralın 26-da keçirilməli olan "Sabirabad" – "Olimpik Sabirabad" matçı meydan sahiblərinin heyətində yetərsay olmadığı üçün baş tutmayıb. Bu səbəbdən "Sabirabad"a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Martın 1-nə təyin edilən "Mərcanlı" – "Murov Kəlbəcər" oyununa qonaq komanda gəlmədiyi üçün Kəlbəcər təmsilçisi eyni cəza ilə üzləşib.

    Aşağı yaş qrupları üzrə liqalarda da qayda pozuntuları qeydə alınıb. U-15 Liqasında fevralın 28-də keçirilməli olan ROFM – "Xocalı" oyununda ev sahibi komanda təcili tibbi yardım və ya həkim briqadasını təmin etmədiyi üçün ROFM-ə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    U-13 Liqasında isə "Ərgünəş" (Sumqayıt) – "Sunami" (Sumqayıt) matçından sonra "Ərgünəş"in heyətində lisenziyası olmayan futbolçu aşkarlandığı üçün komanda 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

    Futzal üzrə yarışlarla bağlı da analoji qərarlar çıxarılıb. Martın 5-də keçirilməli olan "Araz-Naxçıvan" – "Lənkəran" oyununa "Lənkəran" komandası, I Liqanın "Yeni Suraxanı" – "Xan Lənkəran" görüşünə isə "Yeni Suraxanı" komandası təyin olunan vaxtda meydana çıxmadıqları üçün hər iki kluba 0:5 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    AFFA İntizam Komitəsi texniki məğlubiyyət AFFA

