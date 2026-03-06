AFFA bir neçə klubuı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb
AFFA İntizam Komitəsi bir neçə kluba texniki məğlubiyyət verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul olunub.
Fevralın 26-da keçirilməli olan "Sabirabad" – "Olimpik Sabirabad" matçı meydan sahiblərinin heyətində yetərsay olmadığı üçün baş tutmayıb. Bu səbəbdən "Sabirabad"a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Martın 1-nə təyin edilən "Mərcanlı" – "Murov Kəlbəcər" oyununa qonaq komanda gəlmədiyi üçün Kəlbəcər təmsilçisi eyni cəza ilə üzləşib.
Aşağı yaş qrupları üzrə liqalarda da qayda pozuntuları qeydə alınıb. U-15 Liqasında fevralın 28-də keçirilməli olan ROFM – "Xocalı" oyununda ev sahibi komanda təcili tibbi yardım və ya həkim briqadasını təmin etmədiyi üçün ROFM-ə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
U-13 Liqasında isə "Ərgünəş" (Sumqayıt) – "Sunami" (Sumqayıt) matçından sonra "Ərgünəş"in heyətində lisenziyası olmayan futbolçu aşkarlandığı üçün komanda 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
Futzal üzrə yarışlarla bağlı da analoji qərarlar çıxarılıb. Martın 5-də keçirilməli olan "Araz-Naxçıvan" – "Lənkəran" oyununa "Lənkəran" komandası, I Liqanın "Yeni Suraxanı" – "Xan Lənkəran" görüşünə isə "Yeni Suraxanı" komandası təyin olunan vaxtda meydana çıxmadıqları üçün hər iki kluba 0:5 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.