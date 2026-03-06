"Flightradar24": Azərbaycan üzərindən keçən hava dəhlizi Avropa ilə Asiya arasında əsas marşruta çevrilib
Region
- 06 mart, 2026
- 15:07
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda Azərbaycan və Türkiyə üzərindən keçən hava dəhlizi Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas marşruta çevrilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Flightradar24" uçuşların izlənməsi xidməti səhifəsində bildirilib.
Xidmətin məlumatlarına görə, İran və İraqın hava məkanının bağlanması səbəbindən aviareyslərin əhəmiyyətli hissəsi alternativ marşrutlara yönləndirilib.
"İran və İraqın hava məkanı bağlı olduğu üçün Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan üzərindən keçən bu dar dəhliz Avropanı Asiya ilə birləşdirən əsas arteriyaya çevrilib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
15:36
"Nar" 8 Mart münasibətilə xanım jurnalistləri təbrik etdiİKT
15:31
"Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilibFutbol
15:28
Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıbMaliyyə
15:27
Foto
"Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilibİnfrastruktur
15:25
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
15:22
İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edibXarici siyasət
15:19
Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcəkMaliyyə
15:19
"Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənibMaliyyə
15:16