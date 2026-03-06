İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Flightradar24": Azərbaycan üzərindən keçən hava dəhlizi Avropa ilə Asiya arasında əsas marşruta çevrilib

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 15:07
    Flightradar24: Azərbaycan üzərindən keçən hava dəhlizi Avropa ilə Asiya arasında əsas marşruta çevrilib

    Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda Azərbaycan və Türkiyə üzərindən keçən hava dəhlizi Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas marşruta çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Flightradar24" uçuşların izlənməsi xidməti səhifəsində bildirilib.

    Xidmətin məlumatlarına görə, İran və İraqın hava məkanının bağlanması səbəbindən aviareyslərin əhəmiyyətli hissəsi alternativ marşrutlara yönləndirilib.

    "İran və İraqın hava məkanı bağlı olduğu üçün Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan üzərindən keçən bu dar dəhliz Avropanı Asiya ilə birləşdirən əsas arteriyaya çevrilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Flightradar24: Воздушный коридор через Азербайджан стал ключевым маршрутом между Европой и Азией
    Flightradar24: Air сorridor over Azerbaijan becomes main artery between Europe and Asia

