Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Flightradar24: Воздушный коридор через Азербайджан стал ключевым маршрутом между Европой и Азией

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 14:53
    Flightradar24: Воздушный коридор через Азербайджан стал ключевым маршрутом между Европой и Азией

    Воздушный коридор через Азербайджан и Турцию стал ключевым маршрутом, соединяющим Европу и Азию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице глобального сервиса по отслеживанию авиаперелетов Flightradar24.

    По данным сервиса, из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака значительная часть авиарейсов была перенаправлена на альтернативные маршруты.

    "Поскольку воздушное пространство Ирана и Ирака закрыто, этот узкий коридор над Турцией, Грузией, Арменией и Азербайджаном стал главной артерией, соединяющей Европу с Азией", - говорится в сообщении.

    эскалация на Ближнем Востоке авиаперелеты Операция США и Израиля против Ирана
    "Flightradar24": Azərbaycan üzərindən keçən hava dəhlizi Avropa ilə Asiya arasında əsas marşruta çevrilib
    Flightradar24: Air сorridor over Azerbaijan becomes main artery between Europe and Asia
    Ты - Король

    Последние новости

    15:21

    Налоговые поступления в бюджет Азербайджана превысили прогноз

    Финансы
    15:21
    Фото

    В села Ходжалы вернулись еще 13 семей

    Внутренняя политика
    15:13

    Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    15:13

    "Банк BTB" будет преобразован в НБКО

    Финансы
    15:07

    "Карабах" оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с "Сабахом"

    Футбол
    15:05
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 24 гражданина Китая

    Внешняя политика
    14:58

    ЕК приостановила безвиз для дипломатических и служебных паспортов Грузии

    Другие страны
    14:57

    В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-Гянджа

    Инфраструктура
    14:56

    Фолькер Тюрк посетит Вашингтон на фоне обострения ближневосточного кризиса

    Другие страны
    Лента новостей