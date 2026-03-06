Flightradar24: Воздушный коридор через Азербайджан стал ключевым маршрутом между Европой и Азией
- 06 марта, 2026
- 14:53
Воздушный коридор через Азербайджан и Турцию стал ключевым маршрутом, соединяющим Европу и Азию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице глобального сервиса по отслеживанию авиаперелетов Flightradar24.
По данным сервиса, из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака значительная часть авиарейсов была перенаправлена на альтернативные маршруты.
"Поскольку воздушное пространство Ирана и Ирака закрыто, этот узкий коридор над Турцией, Грузией, Арменией и Азербайджаном стал главной артерией, соединяющей Европу с Азией", - говорится в сообщении.
With Iran’s and Iraq’s airspace closed, this narrow corridor over Türkiye, Georgia, Armenia, and Azerbaijan has become the main artery connecting Europe with Asia. pic.twitter.com/ScWYG4N2xE— Flightradar24 (@flightradar24) March 6, 2026