Əhalinin kütləvi qırğın silahı təhlükəsi barədə məlumatlandırılması qaydası təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 06 mart, 2026
- 15:03
"Nüvə və digər kütləvi qırğın silahının mümkün tətbiqi təhlükəsi ilə əlaqədar həyata keçiriləcək profilaktika və təhlükəsizlik tədbirləri barədə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması Qaydası" təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
Qərarın mətni açıqlanmayıb.
