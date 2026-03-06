В Азербайджане утвержден порядок информирования граждан при угрозе ядерного оружия
Внутренняя политика
- 06 марта, 2026
- 15:41
В Азербайджане утвержден "Порядок просвещения и информирования населения о мерах профилактики и безопасности, осуществляемых в связи с возможной угрозой применения ядерного и иного оружия массового поражения".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
