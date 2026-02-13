İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Aİ Azərbaycanda bələdiyyələrin layihələrinə 5 milyon avro ayıracaq

    Energetika
    • 13 fevral, 2026
    • 12:46
    Aİ Azərbaycanda bələdiyyələrin layihələrinə 5 milyon avro ayıracaq

    Avropa İttifaqının (Aİ) İqlim və Enerji üzrə Merlər Razılaşması çərçivəsində Azərbaycanda bələdiyyələr üçün 5 milyon avro dəyərində layihələr həyata keçiriləcək.

    "Report"un Naxçıvana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Merlər Razılaşmasının Yerli Dayanıqlı İnkişaf koordinatoru Maksim Vereşçak "Merlər Razılaşması - Şərq Tərəfdaşlığı" təşəbbüsü ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Merlər Razılaşması çərçivəsində Azərbaycanda 6 bələdiyyəyə layihələrin hazırlanmasında yardım göstərilir: "Layihələri maliyyələşməyə hazır vəziyyətə gətirmək üçün onlar üçün yaşayış və ictimai binaların enerji auditini həyata keçirmişik. Beləliklə, indi əlimizdə potensial investorlara təqdim edə biləcəyimiz 11 bina üzrə 11 sənəd var.

    Bu layihələrin ümumi dəyəri 5 milyon avrodan çoxdur".

    M. Vereşçak vurğulayıb ki, adı çəkilən layihələr Mingəçevir, Xırdalan, Şəki, Yevlax, Gəncə və Şamaxıda həyata keçiriləcək: "Söhbət Mingəçevirdə 3 yaşayış binası, Xırdalanda 1 məktəb və 1 uşaq bağçası, Şəkidə 3 uşaq bağçası, Yevlaxda 2 məktəb və 1 uşaq bağçasından gedir. Bu layihələrin reallaşdırılması nəticəsində bələdiyyələr ildə 200 min avroya qənaət edəcək. Bundan başqa, 3 300 meqavat elektrik enerjisinə də qənaət olunacaq. Bu, ildə 660 ton karbon emissiyasının azaldılması deməkdir".

    Azərbaycan Avropa İttifaqı İqlim və Enerji üzrə Merlər Razılaşması
    ЕС предоставит 5 млн евро на проекты муниципалитетов в Азербайджане

    Son xəbərlər

    13:25

    Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    13:24

    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar haqlarında mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər

    Daxili siyasət
    13:17

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilir

    Maliyyə
    13:13

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    13:12

    BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    Region
    13:09
    Video

    "Baku TV"də müzakirə: Uşaqların ibadət ocaqlarına məcburi aparılması onların iradə azadlığını zədələyir

    Din
    13:08

    MM investisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsaslarını I oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    13:02

    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:58

    Aİ-nin koordinatoru: "Bu il Azərbaycanda "Enerji Günləri" keçiriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti