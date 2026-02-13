Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ЕС предоставит 5 млн евро на проекты муниципалитетов в Азербайджане

    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 13:16
    В рамках "Соглашения мэров" Европейского союза по климату и энергетике в Азербайджане будут реализованы проекты для муниципалитетов на сумму 5 млн евро.

    Как передает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявил координатор "Соглашения мэров" по местному устойчивому развитию Максим Верещак на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

    По его словам, в рамках соглашения в Азербайджане оказывается помощь 6 муниципалитетам в подготовке проектов.

    "Чтобы довести проекты до состояния готовности к финансированию, мы провели для них энергоаудит жилых и общественных зданий. Таким образом, сейчас у нас есть 11 документов по 11 зданиям, которые мы можем представить потенциальным инвесторам. Общая стоимость этих проектов составляет более 5 млн евро", - сказал Верещак.

    Он подчеркнул, что упомянутые проекты будут реализованы в Мингячевире, Хырдалане, Шеки, Евлахе, Гяндже и Шамахы: "Речь идет о 3 жилых домах в Мингячевире, 1 школе и 1 детском саду в Хырдалане, 3 детских садах в Шеки, 2 школах и 1 детском саду в Евлахе. В результате реализации этих проектов муниципалитеты сэкономят 200 тыс. евро в год. Кроме того, будет сэкономлено 3 300 мегаватт электроэнергии. Это означает сокращение выбросов углерода на 660 тонн в год".

    Aİ Azərbaycanda bələdiyyələrin layihələrinə 5 milyon avro ayıracaq
    EU to provide €5 million for municipal projects in Azerbaijan
