Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 17:56
    Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в сфере энергетики.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это государственные стандарты AZS ISO 50006:2025 "Системы энергетического менеджмента - Оценка энергоэффективности с использованием показателей энергоэффективности и текущих энергетических показателей" и AZS ISO/PAS 50010:2025 "Энергетический менеджмент и энергосбережение – руководство по достижению нулевого уровня выбросов в операционной деятельности с использованием системы энергетического менеджмента ISO 50001".

    Принятие новых государственных стандартов будет способствовать мониторингу использования энергии предприятиями, оценке показателей энергоэффективности и реализации стратегий энергосбережения. В результате местные предприятия получат конкурентное преимущество на международном рынке в области энергоэффективности.

    Новые государственные стандарты были представлены в Техническом комитете по стандартизации "Электроэнергетика и возобновляемая энергия" (AZSTAND/TK 46) и AZSTAND принял их, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

    AZSTAND госстандарты энергетика
    Azərbaycan energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib

    Последние новости

    18:13
    Фото

    Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие

    Энергетика
    18:11

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме

    Энергетика
    18:01

    AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

    Инфраструктура
    17:57

    Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    17:57

    Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

    Другие страны
    17:56

    Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

    Энергетика
    17:54

    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым гендиректором UNESCO

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

    Внутренняя политика
    17:44

    В Азербайджане упростят процедуру получения патентов

    Наука и образование
    Лента новостей