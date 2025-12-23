Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в сфере энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это государственные стандарты AZS ISO 50006:2025 "Системы энергетического менеджмента - Оценка энергоэффективности с использованием показателей энергоэффективности и текущих энергетических показателей" и AZS ISO/PAS 50010:2025 "Энергетический менеджмент и энергосбережение – руководство по достижению нулевого уровня выбросов в операционной деятельности с использованием системы энергетического менеджмента ISO 50001".

Принятие новых государственных стандартов будет способствовать мониторингу использования энергии предприятиями, оценке показателей энергоэффективности и реализации стратегий энергосбережения. В результате местные предприятия получат конкурентное преимущество на международном рынке в области энергоэффективности.

Новые государственные стандарты были представлены в Техническом комитете по стандартизации "Электроэнергетика и возобновляемая энергия" (AZSTAND/TK 46) и AZSTAND принял их, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.