Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан

Посольство Израиля поздравило народ Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.

"Посольство Израиля искренне поздравляет азербайджанский народ с наступлением месяца Рамадан и желает, чтобы этот благословенный месяц принес изобилие, процветание, мир и согласие всем азербайджанцам", - говорится в посте.