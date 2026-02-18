Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 15:04
    Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан

    Посольство Израиля поздравило народ Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.

    "Посольство Израиля искренне поздравляет азербайджанский народ с наступлением месяца Рамадан и желает, чтобы этот благословенный месяц принес изобилие, процветание, мир и согласие всем азербайджанцам", - говорится в посте.

    İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib
