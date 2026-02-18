Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан
Внешняя политика
- 18 февраля, 2026
- 15:04
Посольство Израиля поздравило народ Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.
"Посольство Израиля искренне поздравляет азербайджанский народ с наступлением месяца Рамадан и желает, чтобы этот благословенный месяц принес изобилие, процветание, мир и согласие всем азербайджанцам", - говорится в посте.
🌙 Ramazan ayının gəlişi münasibətilə İsrail Səfirliyi Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir və bu mübarək ayın hər bir azərbaycanlıya bolluq, bərəkət, əmin-amanlıq və hüzur gətirməsini arzulayır. ------------------------------------— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) February 18, 2026
🌙 The Embassy of Israel sincerely… pic.twitter.com/K5Xl2Cv7wh
Последние новости
15:22
Новая стратегия ЕК поддержит пограничные с РФ, Беларусью и Украины регионыДругие страны
15:16
Венгерская MOL заказала первые поставки нефти из РФ через ХорватиюДругие страны
15:10
Казахстанский эксперт: Отсутствие трубопроводов по дну Каспия создает риски для стран ЦАВнешняя политика
15:08
Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 13 боевых кораблей и двух подлодокДругие страны
15:08
Эксперт: Азербайджан усиливает региональное сотрудничество с Центральной АзиейВнешняя политика
15:05
Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отраслиДругие страны
15:04
Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем РамазанВнешняя политика
15:00
Верховный суд: Отслеживание переписки человека в WhatsApp запрещеноВнутренняя политика
14:59