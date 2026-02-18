İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 15:09
    İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq paylaşım səfirliyin "X" hesabında dərc edilib.

    "Ramazan ayının gəlişi münasibətilə İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edir və bu mübarək ayın hər bir azərbaycanlıya bolluq, bərəkət, əmin-amanlıq və hüzur gətirməsini arzulayır", - paylaşımda bildirilir.

    Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан
    Israeli embassy congratulates Azerbaijani people on Ramadan

