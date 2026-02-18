İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 fevral, 2026
- 15:09
İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq paylaşım səfirliyin "X" hesabında dərc edilib.
"Ramazan ayının gəlişi münasibətilə İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edir və bu mübarək ayın hər bir azərbaycanlıya bolluq, bərəkət, əmin-amanlıq və hüzur gətirməsini arzulayır", - paylaşımda bildirilir.
