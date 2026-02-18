Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 15:05
    Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли

    Словацкое правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Aktuality.

    Согласно информации, с конца января нефть не поступает в Словакию и Венгрию. Причиной является повреждение нефтепровода "Дружба" в Украине.

    Согласно документам, поданным в правительство, нефть доберется до Словакии через нефтепровод Adria, начинающийся в Хорватии, за 20-30 дней.

    Пока же правительство решило выпустить стратегические нефтяные резервы по просьбе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

    "Чтобы обеспечить этот переходный период до восстановления бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, Slovnaft обратился с просьбой о выпуске чрезвычайных запасов нефти в объеме 250 тысяч тонн, что, по его данным, покроет не менее месяца работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя бесперебойные поставки на словацкий рынок", – говорится в правительственном документе.

    Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года.

    Словакия нефть чрезвычайная ситуация трубопровод российско-украинская война
    Ты - Король

    Последние новости

    15:22

    Новая стратегия ЕК поддержит пограничные с РФ, Беларусью и Украины регионы

    Другие страны
    15:16

    Венгерская MOL заказала первые поставки нефти из РФ через Хорватию

    Другие страны
    15:10

    Казахстанский эксперт: Отсутствие трубопроводов по дну Каспия создает риски для стран ЦА

    Внешняя политика
    15:08

    Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 13 боевых кораблей и двух подлодок

    Другие страны
    15:08

    Эксперт: Азербайджан усиливает региональное сотрудничество с Центральной Азией

    Внешняя политика
    15:05

    Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли

    Другие страны
    15:04

    Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан

    Внешняя политика
    15:00

    Верховный суд: Отслеживание переписки человека в WhatsApp запрещено

    Внутренняя политика
    14:59

    Эрдоган выразил обеспокоенность сокращением численности населения Турции

    В регионе
    Лента новостей