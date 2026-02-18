Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли
- 18 февраля, 2026
- 15:05
Словацкое правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Aktuality.
Согласно информации, с конца января нефть не поступает в Словакию и Венгрию. Причиной является повреждение нефтепровода "Дружба" в Украине.
Согласно документам, поданным в правительство, нефть доберется до Словакии через нефтепровод Adria, начинающийся в Хорватии, за 20-30 дней.
Пока же правительство решило выпустить стратегические нефтяные резервы по просьбе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.
"Чтобы обеспечить этот переходный период до восстановления бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, Slovnaft обратился с просьбой о выпуске чрезвычайных запасов нефти в объеме 250 тысяч тонн, что, по его данным, покроет не менее месяца работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя бесперебойные поставки на словацкий рынок", – говорится в правительственном документе.
Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года.