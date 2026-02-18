Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли

Словацкое правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Aktuality.

Согласно информации, с конца января нефть не поступает в Словакию и Венгрию. Причиной является повреждение нефтепровода "Дружба" в Украине.

Согласно документам, поданным в правительство, нефть доберется до Словакии через нефтепровод Adria, начинающийся в Хорватии, за 20-30 дней.

Пока же правительство решило выпустить стратегические нефтяные резервы по просьбе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

"Чтобы обеспечить этот переходный период до восстановления бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, Slovnaft обратился с просьбой о выпуске чрезвычайных запасов нефти в объеме 250 тысяч тонн, что, по его данным, покроет не менее месяца работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя бесперебойные поставки на словацкий рынок", – говорится в правительственном документе.

Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года.