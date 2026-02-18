Новая стратегия ЕК поддержит пограничные с РФ, Беларусью и Украины регионы

Еврокомиссия 26 февраля проведет политический диалог на высоком уровне в рамках новой стратегии для поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной.

Как сообщает европейское бюро, решение о стратегии было принято на сегодняшнем заседании коллегии комиссаров ЕС.

На мартовском заседании финансовые учреждения подпишут декларацию о запуске механизма EastInvest. Он направлен на обеспечение экономического роста в указанных регионах и позволит улучшить их доступ к финансированию. Кредиты будут предоставляться Европейским инвестбанком и другими международными финансовыми учреждениями, а также рядом национальных и региональных банков развития. Для инвестирования ЕС будет опираться и на сотрудничество со Всемирным банком.

Несколько регионов в девяти государствах ЕС – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии – особенно пострадали от гибридной войны, миграции, используемой в качестве оружия, экономических и торговых проблем и демографического спада.

В ЕК указали, что с самого начала войны этим государствам оказывается поддержка для укрепления экономической устойчивости и развития оборонного потенциала, решения проблем энергетики, транспорта и трудоустройства. Кроме того, "коридоры солидарности" между ЕС и Украиной поддерживают торговлю. Но экономика и ситуация с безопасностью в них продолжает ухудшаться из-за продолжающейся войны.

В принятой стратегии определены пять приоритетных областей. В сфере безопасности это развитие системы "Восточный дозор" (Eastern Flank Watch), инициативы по защите от БПЛА, созданию европейского воздушного и космического щита.

Приоритетом также являются интеграция электросетей в общеевропейские, развитие трансграничной водородной инфраструктуры и пр. Будет оказываться содействие развитию цифровой связи и модернизации транспортных сетей, включая дороги двойного назначения (мирного и военного), железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также трансграничные соединения с Украиной и Молдовой.

Для решения проблем депопуляции и нехватки рабочей силы предлагается развитие дуального образования и занятости, а также программы борьбы с дезинформацией.