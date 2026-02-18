Эрдоган выразил обеспокоенность сокращением численности населения Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность сокращением численности населения в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Эфиопии.

Он подчеркнул, что в текущем году Турция придает особое значение вопросам семьи, относя их к числу ключевых приоритетов.

Турецкий лидер подчеркнул, что численность населения страны сокращается, и зафиксированные показатели ставят ситуацию в "режим тревоги".