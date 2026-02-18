Эксперт: Азербайджан усиливает региональное сотрудничество с Центральной Азией

Присоединение Азербайджана к Консультативной платформе встреч глав государств Центральной Азии получило положительную оценку экспертного сообщества.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов, выступая на панельной сессии посвященной теме "Региональная безопасность C6 в условиях глобальной нестабильности.

"Логическое завершение процесса официального оформления сближения Азербайджана со странами Центральной Азии в период председательства Узбекистана очень радует. Азербайджан приходит в оформленное пространство в вопросах безопасности.

Мы смогли выстроить эти вопросы в регионе, у нас сформировалось сообщество внеблокового характера. Сегодня это механизм, определяющий не только магистральные векторы развития, но формирующие основу регионального сотрудничества", - сказал Неъматов.