    Эксперт: Азербайджан усиливает региональное сотрудничество с Центральной Азией

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 15:08
    Эксперт: Азербайджан усиливает региональное сотрудничество с Центральной Азией

    Присоединение Азербайджана к Консультативной платформе встреч глав государств Центральной Азии получило положительную оценку экспертного сообщества.

    Как передает Report, об этом заявил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов, выступая на панельной сессии посвященной теме "Региональная безопасность C6 в условиях глобальной нестабильности.

    "Логическое завершение процесса официального оформления сближения Азербайджана со странами Центральной Азии в период председательства Узбекистана очень радует. Азербайджан приходит в оформленное пространство в вопросах безопасности.

    Мы смогли выстроить эти вопросы в регионе, у нас сформировалось сообщество внеблокового характера. Сегодня это механизм, определяющий не только магистральные векторы развития, но формирующие основу регионального сотрудничества", - сказал Неъматов.

    Центральная Азия Азербайджан формат С6 Акрамжон Неъматов Узбекистан
    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir
    Expert: Azerbaijan strengthens regional cooperation with Central Asia
