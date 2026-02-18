Казахстанский эксперт: Отсутствие трубопроводов по дну Каспия создает риски для стран ЦА

Отсутствие трубопроводов по дну Каспийского моря остается ключевой проблемой для стран Центральной Азии на фоне глобальной нестабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института азиатских исследований Казахстана Султан Акимбеков, выступая на панели в рамках международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

По его словам, данная проблема во многом связана с позицией России, выступавшей против прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря.

"У нас нет такого нефтяного трубопровода, поэтому у нас возникли проблемы с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) после начала российско-украинской войны. У Туркменистана также нет газового трубопровода, хотя такие разговоры велись очень активно", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что формат C6 может стать одним из возможных направлений развития процессов, связанных с формированием транспортных коридоров.

"После недавних атак на терминалы КТК Казахстан столкнулся с очень серьезным кризисом, который мы сегодня не можем компенсировать за счет маршрута Баку - Тбилиси - Джейхан, поскольку отсутствуют необходимые транспортные мощности через Каспий для решения этого вопроса", - заявил Акимбеков.

Он добавил, что основные вызовы безопасности для стран C6 обусловлены сложной геополитической ситуацией вокруг Каспийского моря.

"Многие проблемы сегодняшнего дня вытекают из нерегулированности статуса Каспийского моря и из сложной геополитики, связанной с борьбой за влияние между Россией и США", - подчеркнул эксперт.