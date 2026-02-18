Верховный суд: Отслеживание переписки человека в WhatsApp запрещено

Отслеживание переписки лица в WhatsApp с использованием различных средств без его ведома запрещено.

Как сообщает Report, это следует из постановления Верховного суда "О защите личных прав".

В части постановления, касающейся неприкосновенности личной переписки, право на ее неприкосновенность гарантирует защиту тайны сообщений, передаваемых посредством почты, телеграфа и других средств связи.

"Незаконное получение, использование или распространение личной переписки без согласия лица считается нарушением права на неприкосновенность частной жизни", - подчеркивается в документе.

Вместе с тем указано, что это право может быть ограничено в случаях, предусмотренных законом, - для предотвращения преступления или установления истины в ходе расследования уголовного дела.

Также разъясняется, что при разрешении правовых споров стороны вправе представлять в суд или иной уполномоченный орган (медиация, арбитраж и т.д.) в качестве доказательства только переписку между собой.

"Переписка с третьими лицами не может использоваться сторонами в качестве доказательства по их правовому спору", - говорится в постановлении.

Кроме того, Пленум Верховного суда подчеркнул, что публикация любой переписки в СМИ или в интернете без согласия другой стороны, а также ее распространение в иной форме запрещены.