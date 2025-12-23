Azərbaycan energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Energetika
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:05
    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib.

    "Report" AZSTAND-a istinadən xəbər verir ki, bunlar, AZS ISO 50006:2025 "Enerji menecmenti sistemləri - Enerji səmərəlilik göstəriciləri və cari enerji göstəricilərindən istifadə edərək enerji səmərələliyinin qiymətləndirilməsi", AZS ISO/PAS 50010:2025 "Enerji menecmenti və enerjiyə qənaət – ISO 50001 enerji menecmenti sistemindən istifadə etməklə əməliyyatlarda xalis sıfır əldə olunması üçün rəhbərlik" dövlət standartlarıdır.

    Yeni dövlət standartlarının qəbulu müəssisələrin enerjidən istifadəni izləmələrinə, enerji performans göstəricilərinin qiymətləndirilməsinə və enerjiyə qənaət strategiyalarının həyata keçirilməsinə töhfə verəcək. Nəticədə yerli müəssisələr enerji səmərəliliyi sahəsində beynəlxalq bazarda rəqabət üstünlüyünə malik olacaqlar.

    Yeni dövlət standartları Energetika Nazirliyinin sədrlik etdiyi "Elektroenergetika və bərpa olunan enerji" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitədə (AZSTAND/TK 46) təqdim edilib və AZSTAND onları qəbul edərək Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edib.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Standart energetika

