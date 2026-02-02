Kolumbiya Şahmat Federasiyasının prezidenti vəfat edib
Fərdi
- 02 fevral, 2026
- 15:54
Kolumbiya Şahmat Federasiyasına rəhbərlik edən Veymar Fernando Munyos dünyasını dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, V.F.Munyos 2023-cü ildən federasiyaya rəhbərlik edirdi.
