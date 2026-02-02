İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Kolumbiya Şahmat Federasiyasının prezidenti vəfat edib

    Fərdi
    • 02 fevral, 2026
    • 15:54
    Kolumbiya Şahmat Federasiyasının prezidenti vəfat edib

    Kolumbiya Şahmat Federasiyasına rəhbərlik edən Veymar Fernando Munyos dünyasını dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, V.F.Munyos 2023-cü ildən federasiyaya rəhbərlik edirdi.

    Şahmat Kolumbiya Şahmat Federasiyası FIDE Veymar Fernando Munyos

    Son xəbərlər

    20:12

    "Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    20:11

    Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilər

    Xarici siyasət
    20:05

    Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb

    Xarici siyasət
    20:04

    "ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itirib

    İKT
    20:01
    Foto

    İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:50

    Serbiyada prokurorlar, hakimlər və vəkillər yeni məhkəmə qanununa etiraz edir

    Digər ölkələr
    19:39

    KİV: ABŞ və İran cümə günü nüvə sazişi üzrə danışıqlar aparmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:35

    Ronaldu boykot şayiələrinə görə "Əl-Nəsr"in heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    19:28
    Foto

    Qazaxıstan və Türkiyə qarşılıqlı ticarətin artırılmasını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti