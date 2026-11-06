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    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib

    Hadisə
    • 06 noyabr, 2026
    • 08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib

    İnterpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən və yeri Almaniyada müəyyən edilən daha bir şəxsin noyabrın 6-da Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib.

    Ədliyyə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Nuriyev Elmir Elxan oğlu 2021-ci ildə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədilə müxtəlif vaxtlarda zərərçəkmiş şəxsləri aldadaraq onlara məxsus mənzilləri təmir etdirəcəyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar verib.

    O, xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etməkdə (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 və 178.4-cü maddələri) ittiham olunub və həbs edilib.

    Nuriyev Elmir Elxan oğlu Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Baş İdarəsinin və Nazirliyin Penitensiar xidmətinin məsul əməkdaşları tərəfindən Almaniyadan gətirilib və məhkəmənin həbs qərarına əsasən müvafiq istintaq təcridxanasına yerləşdirilib.

    Nazirlik tərəfindən bu sahədə lazımi tədbirlər davam etdirilir.

    Beynəlxalq axtarış Ekstradisiya Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
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