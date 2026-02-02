"Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 27 %-ni itirib
- 02 fevral, 2026
- 15:56
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 55,64 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, dekabr ayına nisbətən 0,85 faiz bəndi, 2025-ci ilin yanvar ayının göstəricisi ilə müqayisədə 20,84 faiz bəndi azdır.
Beləliklə "Samsung"un bazar payı illik ifadədə 27 % azalıb.
İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 2,56 faiz bəndi, illik isə 15,85 faiz bəndi artaraq 25,89 % təşkil edib.
Üçüncü pillədəki "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 1,58 faiz bəndi, illik isə 1,72 faiz bəndi artaraq 7,11 % təşkil edib.
Növbəti pillədə qərarlaşan adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq 0,14 faiz bəndi azalaraq, illik isə 3,24 faiz bəndi artaraq 6,55 % olub.
İlk beşliyi 1,38 %-lik bazar payı ilə "Huawei" qapayır. Onun bazar payı aylıq 0,15 faiz bəndi artıb, illik müqayisədə isə 0,44 faiz bəndi azalıb.