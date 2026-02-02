Ərdoğan: Türkiyə regionda sülh və sabitlik üçün çalışır
Region
02 fevral, 2026
20:43
Suriyaya "Yaxın Şərq bataqlığı" dedilər və Türkiyənin təhlükəsizliyinin bu ölkə ilə bağlı olduğunu qəbul etmədilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkə vətəndaşlarına müraciətində deyib.
"13 il ərzində Suriyada baş verənləri anlamayanlar bu gün də eyni siyasi mövqedə qalıblar" , - o bildirib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə Suriya daxil olmaqla regionun digər ölkələrində də sülh və sabitlik üçün çalışır.
Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/pucE4W223j— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2026
