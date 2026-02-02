Эрдоган: Безопасность Турции напрямую связана с Сирией

Сирию называли "ближневосточным болотом" и не признавали, что безопасность Турции напрямую связана с этой страной.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам страны.

"Те, кто на протяжении 13 лет не понимал происходящее в Сирии, и сегодня остаются на тех же политических позициях", - отметил он.

По словам Эрдогана, Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе в Сирии и других странах.