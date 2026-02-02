Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Эрдоган: Безопасность Турции напрямую связана с Сирией

    • 02 февраля, 2026
    • 21:39
    Сирию называли "ближневосточным болотом" и не признавали, что безопасность Турции напрямую связана с этой страной.

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам страны.

    "Те, кто на протяжении 13 лет не понимал происходящее в Сирии, и сегодня остаются на тех же политических позициях", - отметил он.

    По словам Эрдогана, Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе в Сирии и других странах.

