Эрдоган: Безопасность Турции напрямую связана с Сирией
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 21:39
Сирию называли "ближневосточным болотом" и не признавали, что безопасность Турции напрямую связана с этой страной.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам страны.
"Те, кто на протяжении 13 лет не понимал происходящее в Сирии, и сегодня остаются на тех же политических позициях", - отметил он.
По словам Эрдогана, Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе в Сирии и других странах.
